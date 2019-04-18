100 مليون يورو تفضح عم بشار الأسد النصَاب في فرنسا!

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يواجه عم بشار الأسد محاكمةً في فرنسا بتهمة الاحتيال والنصب للحصول على ممتلكات الغير، حيث قال مصدر قضائي، أمس الأربعاء، إن عم قائد النظام السوري سيُحاكم في فرنسا بزعم أنه حصل على أصول عقارية فرنسية تصل قيمتها إلى ملايين اليورو.

وعم بشار، رفعت الأسد هو قائد عسكري سابق، يتحمل مسؤولية واسعة عن سحق انتفاضة شعبية في عام 1982 ضد حافظ الأسد، والد بشار، وهو ما أدى إلى قتل عدة آلاف.

وتشتبه السلطات القضائية الفرنسية في أنه استحوذ على عقارات في العديد من البلدان بأموال من سوريا، إلا أن المسؤول العسكري السابق في الجيش السوري نفى الأمر.

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وفي فرنسا، قد تصل قيمة ممتلكاته، بما في ذلك قصر في شارع فوش المرموق في باريس، إلى حوالي 100 مليون يورو، حسب مصادر لرويترز.

وانشق رفعت الأسد عن الحكومة عام 1984 بعد صراع على السلطة حول من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ، وهو يعيش الآن في المنفى بين فرنسا وبريطانيا.

وكان قد دعا سابقًا ابن أخيه إلى التنحي، رغم أنه في المقابلات السابقة انتقد أيضًا جماعات المعارضة السورية، وكانت صحيفة لوموند قد قدرت ثروته من قبل بـ 160 مليون يورو.

وفي عام 2017، استولت عليه السلطات الإسبانية ممتلكات ضخمة له بقيمة حوالي 700 مليون يورو، كجزء من عملية غسل الأموال الفرنسية الإسبانية.