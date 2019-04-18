3 لقاءات للوزير الفالح مع وزراء عراقيين لبحث التعاون

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ،معالي وزير الكهرباء العراقي الدكتور لؤي حميد الخطيب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، وعدد من المسؤولين.

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كما التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” المهندس عبدالرحمن فقيه، وعدد من المسؤولين.

والتقى الفالح أيضًا وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الدكتور صالح عبدالله الجبوري.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء أمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، ونائب رئيس سابك المهندس عبدالرحمن فقيه، وعدد من المسؤولين.