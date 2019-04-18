- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم استعادة أكثر من 5 ملايين متر أراضٍ حكومية في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استعادة أكثر من 5 ملايين متر أراضٍ حكومية في عسير
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي أكثر من 5 ملايين م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 184 موقعًا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، مشيرًا إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها قدرت بمساحة بلغت نحو 5.735.200 م2 ، خلال الشهر الماضي وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.
وأكد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة أكثر من 5 ملايين متر أراضٍ حكومية في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.