افتتاح قاعة الشيخ عثمان الصالح بمعهد العاصمة النموذجي

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم بندر بن عثمان الصالح عضو جمعية خريجي معهد العاصمة النموذجي، الشكر لمدير المعهد وأساتذته وطلابه ومنسوبيه وأعضاء جمعية خريجي معهد العاصمة، وذلك خلال زيارته لقاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد التي دشنها المدير العام بحضور مساعديه وقيادات المعهد.

وبحسب ما ذكر مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، تجول الصالح والمدير العام في المعرض الفني المخصص لبرنامج مواهب العاصمة ثم اتجه الجميع إلى المسرح لحضور الحفل التكريمي للطلاب المشاركين في الحفل الختامي للمعهد.

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وبدأ الحفل الذي قدمه المبدع تركي المهنا، بآيات من القرآن الكريم للطالب سلمان السلطان، تلاها كلمة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف تحدث فيها عن أوبريت هذا العام “ملحمة وطن العراقة والطموح”، ثم نبذة عن سيرة المربي عثمان الصالح، قدمها الطالب عبدالعزيز المحيا، ثم أنشودة ترحيبية للطالب نادر سلام، ثم كرم المدير العام عادل الطخيم وبندر الصالح الطلاب المشاركين في الحفل الختامي ثم التقطت الصور التذكارية.

وقال بندر الصالح: كم أنا سعيد اليوم وأنا أزور هذا المسرح التاريخي الذي زاره ملوك هذه البلاد وكان أول من زاره الملك سعود، رحمه الله، وبزيارات عديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مناسبات تكريمية.

من جهته، قال الطخيم: عرفانًا بدور الشيخ المربي عثمان الصالح في التعليم في المملكة عامة وفي معهد العاصمة النموذجي (معهد الأنجال) خاصة، تشرفنا في المعهد بإطلاق اسمه على المسرح التاريخي الذي حظي بزيارة ملوك هذه البلاد الغالية.