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الوعي المالي وثقافة الادخار في جامعة الملك سعود
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفَّذ نادي المسؤولية الاجتماعية برعاية البنك السعودي الفرنسي دورة تدريبية حملت اسم “الوعي المالي وثقافة الادخار” حيث استفاد منها أكثر من ٣٥٠ طالباً من طلاب جامعة الملك سعود وذلك بمناسبة تفعيل اليوم العربي للشمول المالي والذي ترعاه مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقدم الدورة المدرب والمستشار المالي علي الحربي الذي تحدث عن أهمية ثقافة الادخار وأنها أصبحت دليلًا على وعي الشعوب، والتقدم وأنها في حال كانت أُسلوب حياة فهذا سيجعل من الشخص قادرًا على مواجهة متغيرات الحياة والظروف، موضحًا أن هناك من استطاع أن يبدأ مشاريعه وأفكاره من خلال مبدأ الادخار الذي ساهم في تكوين رأس المال.
وساهم عدد من موظفي البنك الفرنسي في الدورة كما ساهموا في توزيع الشهادات والهدايا على الطلاب المشاركين والفائزين.
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