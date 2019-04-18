الان تتابع عبر “أبشر”.. المرور السعودي يطلق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أطلق المرور السعودي، مشروع الاعتراض الإلكتروني في منطقة المدينة المنورة كمرحلة ثانية، حيث يمكن تقديم الاعتراض عن طريق الدخول لمنصة “أبشر”.
وحسب تغريدة للمرور السعودي، عبر “تويتر”، فإنه يمكن للمتقدم أن يطلع على كافة المعلومات والصور ومختلف التفاصيل الخاصة بالمخالفة، ويمكن التقدم بطلب الاعتراض، وستصل رسالة نصية عند تقديم طلب الاعتراض.
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