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الان تتابع شرطة مكة توقف شخصين لاعتدائهما على مواطن وزوجته والان مع التفاصيل
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بسبب خلاف على استخدام الطريق
جدة - الخليج 365:
أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطنين اثنين، في العقد الثاني من عمرهما، لاعتداءهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة، نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق، وتباشر الاجراءات النظامية في ذلك.
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