الان تتابع شرطة مكة توقف شخصين لاعتدائهما على مواطن وزوجته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 2:43 م, 18 أبريل 2019 م التعليقات: 0 بسبب خلاف على استخدام الطريق جدة - الخليج 365: أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطنين اثنين، في العقد الثاني من عمرهما، لاعتداءهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة، نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق، وتباشر الاجراءات النظامية في ذلك.

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