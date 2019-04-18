وظائف أكاديمية للجنسين بـ «جامعة سعود»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمسمّى (معيد) وكذلك بمسمّى (أستاذ مساعد أستاذ مشارك) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمسمّى (معيد) وكذلك بمسمّى (أستاذ مساعد أستاذ مشارك) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 شعبان الجاري.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.