شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطلع على آراء الأعضاء حول تقريري هيئتي «الأمر بالمعروف» و«الترفيه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الرياض)@okaz_online

يشهد مجلس الشورى الأسبوع القادم مناقشات ساخنة وتصويت على عدة موضوعات، وفي يوم الأربعاء يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حول تقريرهيئة الترفيه وتقرير لجنة الاقتصاد بشأن مقترح تعديل المادتين (الثانية عشر والثالثة عشر) من نظام مكافحة الغش التجاري إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وتطالب اللجنة في توصياتها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة الهيئة بتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد استراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فحص ميداني لشركات ضريبة الدخل

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يصوت الشورى في جلسة الاثنين على عدد من توصيات اللجنة المالية تجاه تقرير هيئة الزكاة والدخل ومن أبرزها تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تقرير هيئة تنظيم الكهرباء إذ تطالب اللجنة بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة. وفي ذات الجلسة يبحث الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء والمقدم من عدد من أعضاء المجلس وتطالب اللجنة بالموافقة على التعديل ومن الموضوعات المدرجة على جدول جلسة الاثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقريرالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق.

57 مادة لتسهيل وتيسير «التوثيق»

في جلسة الثلاثاء يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن مشروع نظام التوثيق وتطالب اللجنة في توصيتها بالموافقة على المشروع الذي يتكون من (57) مادة تهدف إلى تسهيل التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد. وخلال الجلسة يصوت الشورى على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه تقرير هيئة للسياحة ومن أبرزها مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني. ويناقش ايضا تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة الحجاج.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد تجاه تقرير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقرير لجنة المياه والزراعة في شان التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في ِشأن مقترح مشروع نظام البعثات الدراسية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.