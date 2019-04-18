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السلمي يجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

اجتمع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي وأعضاء مكتب البرلمان العربي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الخميس) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار الحوار المنتظم والتنسيق المتبادل حول قضايا العمل العربي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع في العالم العربي.

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وأطلع رئيس البرلمان العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الاجتماع على رؤية البرلمان العربي وخطط عمله وتحركاته بشأن أهم القضايا التي يعمل عليها البرلمان العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، خصوصاً القضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما تطرق رئيس البرلمان العربي لخطط تحرك البرلمان العربي لدعم التكامل الاقتصادي العربي وتقديم توصيات بشأنها من خلال دراسة تحديات استكمال السوق العربية المشتركة، وسبل تسهيل التبادل التجاري البري بين الدول العربية، ووضع رؤية لتذليل العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية، وسبل تعزيز الإقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، ورؤية البرلمان العربي لتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي لمزيد من التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية مع البرلمان العربي خدمةً للعمل العربي المشترك ودعماً للقضايا العربية الهامة والاستراتيجية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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