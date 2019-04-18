شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة سلطان الطبية» تنظم المؤتمر الدولي الـ10 لطب العناية الحرجة بـ«جامعة الفيصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

نظمت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بحضور المدير التنفيذي للشؤون الصحية فيها اللواء الطبيب عبدالرحمن الغفيلي المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية لطب العناية الحرجة (عناية) يوم (الثلاثاء) الماضي في جامعة الفيصل بمدينة الرياض ويمتد لثلاثة أيام.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العميد الطبيب عدنان الغامدي كلمة رحب من خلالها باللواء الغفيلي والحضور وأوضح أن التعاون والدعم المستمر بين مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والجمعية السعودية لطب العناية الحرجة في إقامة الفعاليات العلمية قد بدأت منذ أكثر من عشر سنوات وهاهي مدينة سلطان الطبية العسكرية تنظم وترعى المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية لطب العناية الحرجة والذي يحتوي مضمونه العلمي على ثلاث قاعات رئيسية في جامعة الفيصل تتم فيها مناقشة المواضيع العلمية المتعلقة بطب العناية الحرجة وآخر المستجدات العلمية وبحث الصعوبات والتحديات المستقبلية بطريقة علمية ومنهجية، كما أشار إلى أن المؤتمر يحتوي على ورش علمية متعددة تهدف إلى تطوير جودة الأداء في أقسام العناية الحرجة، وفي الختام تقدم العميد الغامدي بالشكر الجزيل على ما تقدمه المدينة الطبية من دعم لجميع المنصات العلمية.

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بعد ذلك ألقى الدكتور أمين يوسف رئيس الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة كلمة شكر فيها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية على التعاون والتنظيم المستمر لهذا المؤتمر وما تقدمه من دعم للمسيرات العلمية والبحثية في جميع المجالات.

بعد ذلك ألقى المدير التنفيذي للشؤون الصحية كلمة الافتتاح رحب فيها بضيوف المؤتمر والحضور، وقال إن مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تسعى لتبني مثل هذه المؤتمرات التحفيزية ذات المردود الإيجابي والذي يصب في مصلحة المريض وتطوير قدرات الأطباء والممرضين ورفع مستوى العاملين في هذا المجال بهدف التشجيع والتحفيز.

وفي الختام شكر اللواء الغفيلي كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر من المشاركين و اللجان المنظمة والشكر موصول لجامعة الفيصل والجمعية السعودية لطب العناية الحرجة على احتوائهم لهذا المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الدراسات والمعلومات في مجال طب الرعاية الحرجة كما يعزز فهم الفيزيولوجيا المرضية والطرائق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة، بالإضافة إلى أن الفئة المستهدفة للمؤتمر هم مقدمي الرعاية الصحية في أقسام العناية الحرجة من الممارسين والمتدربين، وطاقم التمريض في وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وممارسي التغذية، والصيادلة وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الحرجة.