السعودية | شاهد جريان وادي الأديرع وسط حائل.. و"المدني" يحذر

شكرا لقرائتكم شاهد جريان وادي الأديرع وسط حائل.. و"المدني" يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مدينة حائل شمال السعودية أمطاراً، تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشملت عدداً من المحافظات التابعة لها.

ووثق المصور سعد العيسى جريان "وادي الأديرع"، الذي يقسم المدينة إلى قسمين شرقي وغربي، حيث شهد الوادي، الذي يبلغ طوله نحو 130 كيلومتراً، توثيقاً من المصورين والمتنزهين على جنباته.

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من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدي في حائل، المقدم نافع الحربي، أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء وتعاملت معها فرق الدفاع المدني ومررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص.

وأهاب الحربي بالجميع بتوخي الحيطة واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية وتجنب مجاورة الحفر ومستنقعات المياه لتفادي حالات الغرق.

كما أبان أن وادي الأديرع، الذي يعبر وسط مدينة حائل، يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف، داعياً إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.