، مشهد متكرر.. عمّال نظافة على متن صندوق "وانيت" بشرائع مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثّقه مواطن وأبدى استغرابه لغياب الرقابة للحد من مثل هذه الظاهرة الخطيرة

في مشهد تكرر للمرة الثانية على التوالي خلال شهر، وثّق مواطن بعدسة جواله، اليوم الخميس، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تُقل ثلاثة من عمال النظافة عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس.

وأعاد المشهد الموثق اليوم؛ واقعة مماثلة رصدها مواطن قبل أسبوعين نشرت عنها "الخليج 365" بعنوان: "عمّال نظافة على متن صندوق وانيت.. وأمانة مكة تتبرأ منها: لا تتبعنا".. حيث رصد مواطن صوراً لعمال النظافة وعددهم ثلاثة على متن صندوق سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ معرضين أرواحهم للخطر، والتعرض لأشعة الشمس.

وتفصيلاً؛ رصد مواطن اليوم الخميس، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تُقل على متنها عمّال نظافة، في منطقة الشرائع، واستغرب المواطن من غياب الجهات الرقابية، للحد من مثل هذه الظاهرة التي تعرض العمال للخطر، فضلاً عن أنها مخالفة مرورية تستوجب العقاب.

وكان متحدث أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي قد أكد في تعليقه على الواقعة الأولى بأنه تم تطبيق الغرامات المستحقة عليها، مؤكداً بأن الأمانة لا تقر هذا العمل أبداً، وحريصة كل الحرص على سلامة العمال.