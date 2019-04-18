، سقوط "تشكيل حفر الباطن العصابي".. سرق محالّ ومنازل والجناة 3 ،

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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنها تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر بعد تورطهم بسرقة عدد من المحال التجارية والمنازل.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله وتوفيقه- عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن، وأضاف: "تم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية".
وأكد "الرقيطي" أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
سقوط "تشكيل حفر الباطن العصابي".. سرق محالّ ومنازل والجناة 3صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنها تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر بعد تورطهم بسرقة عدد من المحال التجارية والمنازل.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله وتوفيقه- عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن، وأضاف: "تم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية".
وأكد "الرقيطي" أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
01:49 PM
"شرطة الشرقية": توفرت دلائل تورطهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنها تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر بعد تورطهم بسرقة عدد من المحال التجارية والمنازل.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله وتوفيقه- عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن، وأضاف: "تم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية".
وأكد "الرقيطي" أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، سقوط "تشكيل حفر الباطن العصابي".. سرق محالّ ومنازل والجناة 3 ،
المصدر : الخليج 365
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