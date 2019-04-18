، "المسيحل": حضور مكثف بـ"السعودي لسلامة المنتجات".. 30 خبيراً و16 دولة ،

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قال رئيس اللجنة الإعلامية للمنتدى السعودي لسلامة المنتجات سعد بن عبدالله المسيحل: إن المنتدى شهد حضوراً مكثفاً من قبل المهتمين والمختصين؛ حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 700 متخصص، وسط تغطية إعلامية مكثفة للفعاليات والجلسات.
وأشاد "المسيحل" بدور وسائل الإعلام في تغطية فعاليات المنتدى، والتي تضمنت 9 جلسات متنوعة، استعرضت تجارب وخبرات 16 دولة حول العالم، من خلال مشاركة 30 خبيراً من مختلف الدول.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية أن هيئة المواصفات تحرص بشكل دائم على تعزيز دور وسائل الإعلام بكل أشكالها في رفع مستوى الوعي العام لدى جميع فئات المجتمع.
وأعرب "المسيحل" عن أمله في أن تسهم جهود هيئة المواصفات بالتعاون مع شركائها في رفع معدلات الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة في السوق السعودي بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
"المسيحل": حضور مكثف بـ"السعودي لسلامة المنتجات".. 30 خبيراً و16 دولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18
قال رئيس اللجنة الإعلامية للمنتدى السعودي لسلامة المنتجات سعد بن عبدالله المسيحل: إن المنتدى شهد حضوراً مكثفاً من قبل المهتمين والمختصين؛ حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 700 متخصص، وسط تغطية إعلامية مكثفة للفعاليات والجلسات.
وأشاد "المسيحل" بدور وسائل الإعلام في تغطية فعاليات المنتدى، والتي تضمنت 9 جلسات متنوعة، استعرضت تجارب وخبرات 16 دولة حول العالم، من خلال مشاركة 30 خبيراً من مختلف الدول.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية أن هيئة المواصفات تحرص بشكل دائم على تعزيز دور وسائل الإعلام بكل أشكالها في رفع مستوى الوعي العام لدى جميع فئات المجتمع.
وأعرب "المسيحل" عن أمله في أن تسهم جهود هيئة المواصفات بالتعاون مع شركائها في رفع معدلات الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة في السوق السعودي بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
01:32 PM
تمنى أن يسهم جهد "المواصفات" في رفع معدلات الجودة.. وقال: 700 مختص شاركوا
قال رئيس اللجنة الإعلامية للمنتدى السعودي لسلامة المنتجات سعد بن عبدالله المسيحل: إن المنتدى شهد حضوراً مكثفاً من قبل المهتمين والمختصين؛ حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 700 متخصص، وسط تغطية إعلامية مكثفة للفعاليات والجلسات.
وأشاد "المسيحل" بدور وسائل الإعلام في تغطية فعاليات المنتدى، والتي تضمنت 9 جلسات متنوعة، استعرضت تجارب وخبرات 16 دولة حول العالم، من خلال مشاركة 30 خبيراً من مختلف الدول.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية أن هيئة المواصفات تحرص بشكل دائم على تعزيز دور وسائل الإعلام بكل أشكالها في رفع مستوى الوعي العام لدى جميع فئات المجتمع.
وأعرب "المسيحل" عن أمله في أن تسهم جهود هيئة المواصفات بالتعاون مع شركائها في رفع معدلات الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة في السوق السعودي بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
، "المسيحل": حضور مكثف بـ"السعودي لسلامة المنتجات".. 30 خبيراً و16 دولة ،
المصدر : الخليج 365
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