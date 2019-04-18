تنبيه لسالكي هذه الطرق.. خبيرا أرصاد يتوقعان سيولًا ورياحًا وبردًا

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة على عدة مناطق؛ فيما نبه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق، على سالكي الطرق الرابطة بين تيماء والمدينة المنورة وحائل والجوف، من رياح مثيرة للأتربة المضببة للرؤية.

وقال “الحصيني”، عبر حسابه في “تويتر”: “يُتوقع اليوم الخميس حتى صباح الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق شرق وجنوب مكة والمدينة، ومحافظات: (شقراء، ومرات، والدوادمي، وسدير، والمحمل، وحريملاء، والرياض، والصمان، وشمال الشرقية، والباحة، وعسير وشرقهما) مع سيول ورياح متابعة مباشرة في السناب”.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق: “على سالكي الطرق الرابطة بين تيماء المدينة المنورة حائل الجوف التنبه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة المضببة للرؤية والزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال نهار اليوم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم تمتد إلى حفر الباطن، رفحا، وعرعر، والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض (الرياض، عفيف، الدوادمي)، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، ونجران.