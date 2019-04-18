أكدت المديرية العامة للجوازات على أن غرامة تأخير تجديد “هوية مُقيم” تطبق بعد ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء. جاء ذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص بشأن موعد تطبيق الغرامة حال التأخر في تجديد هوية مُقيم.

وقالت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “غرامة تأخير تجديد هوية مُقيم تطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ الانتهاء”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات توضح موعد تطبيق غرامة التأخير على تجديد هوية مقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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