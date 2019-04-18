أمانة جدة تزيل صالة أفراح متعدية على أملاك العين العزيزية

أزالت أمانة جدة والجهات الحكومية صالة أفراح في حي المرسلات، بعد رصد المبنى المخالف من قبل مراقبي البلدية؛ حيث أزيل المبنى بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضحت الأمانة أن الموقع ومساحته تقدر بـ4 آلاف متر مربع، مخالف ومتعد على أملاك العين العزيزية، ويقع في نطاق بلدية جنوب جدة.