«فيصل التخصصي»: تبرع أمهات بدم الحبل السري ينقذ أطفالًا

تقدّم مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بالشكر للأمهات اللاتي يتبرعن بدم الحبل السري، وأوضح الفائدة الطبية الكبيرة الناجمة عن ذلك.

ونشر الحساب الرسمي للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، «إنفوجرافًا»، قال فيه مخاطبًا الأمهات: «الحبل الذي كان سر الحياة لطفلك يمكنه أن يكون سر الحياة لطفل آخر».

وأصبح من المتاح حاليًا جمع الدم الموجود في الحبل السري والمشيمة والتبرع به لبنك دم الحبل السري في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بحسب الإنفوجراف.

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وكان الحبل السري والمشيمة في الماضي من النفايات التي يتم التخلّص منها، لكن يمكن الاستفادة منهما في الحصول على خلايا جذعية تُزرع لمرضى ليس لهم خيار آخر.

وأوضح المستشفى المعايير التي يجب أن تتوفّر لدى الأم قبل التبرع، وتتمثل في ألا يقل عمرها عن 18 عامًا وألا تقل مدة الحمل عن 34 أسبوعًا، وأن تكون صحة الأم العامة جيدة، وخلو الأم من الأمراض الوراثية والأمراض المعدية التي تنتقل عبر الدم.

وأشار إلى أنّه في حالة تطابق معايير التبرع، يتم توقيع إقرار بالموافقة بالمشاركة في برنامج التبرع بدم الحبل السري في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أو مستشفى اليمامة بالرياض.