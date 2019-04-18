بالصور.. تعليم الشرقية تكرّم الفائزات.. والفهيد: الأهالي شريك استراتيجي

كرّمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، الطالبات الفائزات في مسابقة القارئ الماهر, ومسابقة البحث العلمي, ونغمة حرف ورسم في مقر إدارة التعليم.

ووجهت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فاطمة بنت عبدالرحمن الفهيد، الشكر لأسر الطالبات وأشارت إلى أن أولياء الأمور شريك استراتيجي.

وتابعت: نشكر المعلمات على دورهن المهم في دعم بناتهن ونجاحهن حتى يتحقق نجاح يضاهي النجاحات التي كنا نحققها قبل هذه الشراكة.

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وأضافت: فوز الطالبات هو فوز لأولياء الأمور وللمجتمع والوطن ككل الذي يستحق منا جميعًا الأكثر والأكثر، وختمت كلمتها بتمنياتها أن تراهن على منصات تتويج عالمية.

وقامت فاطمة الفهيد بتكريم الطالبات الفائزات وتقديم الدروع والهدايا لهن وتكريم معلماتهن بالميداليات وشهادات الشكر.

حضر الحفل عدد من القيادات التربوية من معلمات ومشرفات وأمهات الطالبات.

