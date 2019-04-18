بالصور.. مباحثات سعودية – روسية لتأهيل الكوادر في مجال الفضاء

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، خلال جلسة عمل في مقر وكالة الفضاء الروسية (روسكوسمس)، مع مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية ديمتري روقوزين، مجالات التعاون والاستثمارات المحتملة في قطاع الفضاء وبرامج تأهيل الكوادر البشرية وتطوير التقنيات ونقل المعرفة في مجالات الفضاء.

وحضر جلسة العمل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد القرملي، وكبار المسؤولين في وكالة الفضاء الروسية، والوفد المرافق من مسؤولي الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وفِي نهاية الاجتماع، أكد الأمير سلطان بن سلمان، أن الزيارة تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتأكيد التعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية في مجالات الفضاء والاستثمارات المشتركة، والبناء على التعاون الكبير بين السعودية وروسيا في مجالات الفضاء خلال السنوات الماضية، ونقله إلى المكانة التي تواكب اهتمام المملكة بهذا القطاع وتأسيس هيئة متخصصة فيه.

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضًا امتدادًا للعلاقات المميزة والتكامل في مجالات اقتصادية أخرى، كما تأتي هذه الجولة ضمن برنامج تعمل عليه الهيئة ضمن مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء لاستطلاع التجارب ومجالات التعاون في الدول المتقدمة في أنشطة الفضاء وهندسة الطيران.

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وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة لإنجاز استراتيجية طموحة لأنشطة الفضاء تليق باسم المملكة وإمكاناتها الكبيرة وثرواتها الكبرى، التي يأتي في مقدمتها المواطنون المؤهلون، وعلاقات المملكة المتوازنة ومكانتها الاقتصادية والسياسية والجغرافية. وأكد رئيس الهيئة السعودية للفضاء، أن رهان المملكة طوال تاريخها أثبت قدرة الكوادر السعودية المتميزة وكفاءتها في مختلف المجالات، مذكرًا بأن المملكة وقبل أكثر من ثلاثين عامًا كان لأبنائها فرصة المشاركة في رحلات استكشاف الفضاء عبر فريق علمي قارب الثلاثين عالمًا وباحثًا، وسجلت السعودية نفسها كأول دولة عربية ومسلمة ترسل رائد فضاء، ويكون لها تجارب على متن مركبة الفضاء.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية ديمتري روقوزين، إن روسيا تنظر إلى المملكة باعتبارها شريكًا جادًا في العالم؛ كونها زعيمة العالم العربي ولها ثقل دولي وإقليمي كبير، مبينًا أن زيارة الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا تبرز مدى اهتمام الهيئة السعودية للفضاء بفتح مجالات التعاون والتكامل مع خبرة روسيا في هذا المجال، وإقامة جسور التعاون العلمي والتقني في صناعة الفضاء.

وأضاف أن زيارة الأمير سلطان بن سلمان للمؤسسات الروسية الرائدة التي نفتحها له بلا حدود، ستعطي فهمًا كبيرًا لمستقبل الشراكة بين روسيا والمملكة في الأنشطة الفضائية، لا سيما أن المملكة لديها إمكانات كبيرة بشرية واقتصادية، ومكانتها السياسية والجغرافية تجعلها مهيأة لتبوء مكانة مؤثرة في مجال الفضاء.

وتابع مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية قائلًا: «ليس من قبيل الصدفة أن يعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المعروف بحكمته الكبيرة وعمق نظره، لهذا المنصب قائدًا له منجزاته الإدارية والتنموية، و ليس غريبًا على مجال الفضاء، فهو من أهل هذه المهمة كونه أول رائد فضاء عربي ومسلم».

