هيئة «الأرصاد» تحذِّر من رياح ترابية على 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهات بشأن رياح ترابية تسود خمس مناطق بالمملكة.

ونبّهت الهيئة إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد مدى الرؤية الأفقية في منطقة مكة المكرمة (رابغ، وثول، وذهبان، ومستورة، وعسفان، والكامل، ومدركة، وبحرة والأجزاء المجاورة) وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة المدينة المنورة (آبار الماشي، واليتمة، والحناكية، ومهد الذهب، وبدر، وينبع، والرايس، والعيص، والعلا، والأكحل والأجزاء المجاورة)، ولمنطقة تبوك (تيماء والأجزاء المجاورة)، ولمنطقة حائل (بقعاء والأجزاء المجاورة)، ولمنطقة الجوف (سكاكا، والقريات والأجزاء المجاورة)؛ وذلك من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً أيضًا.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الخميس، توقعت فيه استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الممطرة ستشهدها منطقة القصيم، وتمتد إلى حفر الباطن (رفحاء وعرعر، والأجزاء الواقعة بينهما)، وإلى مرتفعات مكة المكرمة حتى أجزاء من منطقة الرياض (الرياض، وعفيف، والدوادمي)، وأنّ الفرصة مُهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

في سياق متصل، حذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من مخاطر قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على أجزاء من المنطقة في محافظات بدر والحناكية وخيبر العيص.