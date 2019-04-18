المالكي.. 20 عامًا في التدريس لم تُنسِه عشقه لزراعة البن بجازان

لم يتوقف شغف وحب «جبران محمد المالكي» لشجرة البن، رغم عمله معلمًا لمدة 20 عامًا، فقرر عقب التقاعد المبكر، العودة إلى زراعة البن والتجارة به.

وقال المالكي لـ«عاجل» إنه عمل معلمًا للغة العربية لمدة 20 عامًا في محافظة الدير بني مالك شرق منطقة جازان، وإنه أقدم على التقاعد المبكر، والبدء بزراعة شجرة البن منذ نحو 10 سنوات، وتقديمها للراغبين في بيعه وشرائه.

وتابع قائلًا: «شغفي بالقهوة بدأ منذ الصغر، وأنا محب لهذه الشجرة التي كنت أتعامل معها بكل عناية حسب علمي بذلك حينها، وبعد وصولي إلى سن التقاعد المبكر وجدت أن الفرصة حانت للعودة للتعامل مع هذه الشجرة العريقة والكريمة، فأعدت تأهيل بعض المدرجات العائدة لوالدي -رحمه الله- والتي كانت قد اندثرت وتهالكت منذ حين، واهتممت بزراعة شجرة البن؛ وذلك قبل عشر سنوات».

وأضاف المالكي أنه مع مرور الوقت، قامت بعض المبادرات عن طريق شركة أرامكو بالاهتمام بشجرة البن، مضيفًا أنه كان من أول المستفيدين من تلك المبادرات، التي أكسبته معلومات قيمة في جميع الأساليب والمهارات التي يلزم اتباعها مع شجرة البن، من حيث اختيار البذور والتشتيل والتسميد العضوي والتقليم والجني السليم والقشر والفرز.

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وأشار المالكي إلى أنه طبق ما استفاده من المبادرات في مزرعته، حتى أصبح لديه 1000 شجرة منتجة، و5 آلاف شجرة أخرى زرعها بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تطوير المناطق الجبلية.

وأضاف أنه يزرع القهوة المختصة ويبيعها للمستثمرين، ويعالجها بالطرق الحديثة من الجني والتجفيف، تابعًا بذلك كافة الخطوات التي تجعل البن ذا جودة عالية وطعم خاص؛ وذلك بعد أن أصحبت القهوة المختصة منتشرة، وذات إقبال عال، مضيفًا أنه يقدم أنواعًا أخرى من القهوة، كالعربية والتركية والأمريكية.

وأوضح المالكي أنه حصل في وقت سابق على دورات في التحميص والتذوق؛ ما جعله ملمًّا بجودة المنتج من عدمه، مضيفًا أن التسويق يعد من المشاكل التي تواجه المزارعين، وأنه تغلب على هذه المشكلة بإنشاء متجر إلكتروني ليسهل إيصال المنتج إلى كل زبون يرغب في شراء البن، بكل يسر وسهولة.

وتابع أنه تم تدشين الموقع الإلكتروني لبيع البن، على يد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال جولاته التفقدية، مبديًّا بذلك إعجابه بزراعة البن والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة المنتج الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة.