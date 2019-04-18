

الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمسمّى (معيد) وكذلك بمسمّى (أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 شعبان الجاري.

// انتهى //

13:29ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود.. والتقديم الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.