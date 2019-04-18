السعودية اليوم / "التعاون الإسلامي" تعيد التأكيد على التزامها الثابت بالسلام والاستقرار في أفغانستان



جدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق18 إبريل 2019 م واس

أجرى الممثل الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي في كابول السفير حسين عوني بوتسالي, جولة جديدة من المشاورات مع القيادة الأفغانية بشأن عملية السلام والحوار بين الأطراف الأفغانية والمفاوضات مع طالبان.

وقام السفير بوتسالي بزيارة لكل من وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني ، والرئيس التنفيذي في حكومة أفغانستان الدكتور عبدالله عبدالله، والمستشارين الرئاسيين لجمهورية أفغانستان الإسلامية , وذلك من أجل إعادة التأكيد للقيادة الأفغانية على التزام منظمة التعاون الإسلامي الراسخ بتحقيق السلام الدائم والاستقرار , وإعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وقد وجه الرئيس الأفغاني أشرف غني الدعوة لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , للقيام بزيارة رسمية إلى أفغانستان من أجل استعراض القضايا المتعلقة بالتعاون، وإسهامات منظمة التعاون الإسلامي وأنشطتها ، فضلاً عن متابعة إعلان مكة الصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلام والأمن في أفغانستان , في يوليو 2018.

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13:28ت م

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