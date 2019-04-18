السعودية اليوم / تنمية صامطة تختتم برنامج "الحاسب الآلي" للفتيات



صامطة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة بصامطة ممثلة في قسمها النسائي أمس، برنامج "الحاسب الآلي وتطبيقاته"، الذي نظمته اللجنة بالشراكة مع معهد "إبداع التنمية" ونادي الحي بالثانوية الثالثة بصامطة.

واستهدف البرنامج، الذي قدمته المدربة تهاني عتين على مدى شهر كامل، فتيات الأسر النازحة اللاتي بلغ عددهن ٧٣ متدربة، وتناول عدة محاور منها استخدام الحاسب الآلي ,وتطبيقاته الحديثة وكيفية التعامل مع البرامج.

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13:20ت م

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