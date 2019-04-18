

الباحة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تطبيق الباحة الإخباري ، خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم,، المشرف على التطبيق يحيى اليابس ، وفريق التطبيق.

واستمع سموه إلى شرح من اليابس عن التطبيق الذي يقدم خدمات إخبارية وسياحية واجتماعية وثقافية عبر وسيلة إعلامية تلبي احتياجات المنطقة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،مع العمل على مواكبة كل جديد ، مؤكداً أن التطبيق سيحظى بالمزيد من التطوير بما يواكب التطلعات والآمال ، مقدما شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير الباحة على دعمه ومتابعته لكل ما يسهم في التعرف بالمنطقة .

وأشاد الأمير حسام بن سعود بالتطبيق الذي سيسهم في معرفة كل جديد عن المنطقة بكل يسر وسهولة، ويوفر بعض الخدمات التي تهم المتصفح له، مشيداً بسهولة استخدام التطبيق وتوقيت إطلاقه قبيل موسم الصيف لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وفي نهاية الاستقبال قدّم الفريق نسخة من البرنامج التعريفي لتطبيق الباحة، ثم التقطت الصور التذكارية.

// انتهى //

13:19ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يطّلع على خدمات تطبيق الباحة الإخباري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.