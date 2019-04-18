السعودية | وزير الطاقة يلتقي وزير الكهرباء العراقي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:54 مساءً, 18 أبريل 2019 م المناطق - واس التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ،معالي وزير الكهرباء العراقي الدكتور لؤي حميد الخطيب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، وعدد من المسؤولين.

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