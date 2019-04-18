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2019-04-18 تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية. جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2176 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.5964 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0787 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.7124 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.7299 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9475 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.5308 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2895 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3339 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.6158 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6946 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3711 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3911 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5568 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3260 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.4460 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7410 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.2474 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.8017 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7558 ريال يمني









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