هنا رابط إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم عن نتيجة حركة النقل الداخلي للعام 1440 من خلال نظام نور، وذلك بعد أن فتحت التعليم نظام إدخال الرغبات في الفترة السابقة، بحيث يتم الإعلان عن النتائج يوم 13 شعبان من العام 1440.

ويُمكن للراغبين بالاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 من خلال تسجيل الدخول لنظام نور عن طريق حساب المعلم ومن ثم خدمات شؤون المعلمين والضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي.

ومن المقرر أن تعتمد وزارة التعليم النتيجة النهائية لحركة النقل الداخلي لهذا العام يوم 25 شعبان وذلك بعد انتهاء فترة قبول الاعتراضات.

ويتم الدخول على رابط نظام نور لحركة النقل الداخلي 1440 من خلال الرابط هنا.

وبحسب الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية قد أتيح بدءًا من اليوم 30 ربيع الآخر فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى حتى يوم الخميس الثاني من جمادي الآخرة، ثم من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتبارًا من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الداخلي والخارجي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

وكانت وزارة التعليم كشفت مؤخرًا عن إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية للمبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي، وذلك ضمن حركة النقل.