"شرطة القنفذة" تحقِّق في العثور على مقيم مشنوقًا داخل دورة مياه

تحقق شرطة محافظة القنفذة في العثور على مقيم مشنوقًا بحبل حول عنقه حتى فارق الحياة داخل دورة مياه بمقر سكنه.
وتفصيلاً، وبحسب المعلومات، فقد قدم مقيم بلاغا للجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة، يفيد فيه بالعثور على شخص متوفى مربوطًا عنقه بحبل بأعلى سقف دورة مياه داخل سكن عمال حتى فارق الحياة.
وقالت مصادر إن الجهات الأمنية انتقلت للموقع للمعاينة، ووجدت وافدًا من الجنسية الهندية معلقًا بعنقه؛ ما أدى إلى وفاته، فيما تم رفع الآثار والأدلة، وبانتظار ما سيسفر عنه الفحص الطبي الشرعي، وتحليل الأدلة، وسماع الأقوال.
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