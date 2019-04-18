شاهد.. ماذا فعلت شجرة عملاقة بمركبة شاب احتمى بها من البَرَد والرياح بالقصيم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

نجا المواطن عبدالرحمن نايف الحربي من موت محقق - بفضل الله سبحانه - بعدما وقعت على مركبته شجرة عملاقة، كان يحتمي بها عصر الأربعاء من البَرَد وشدة الرياح غرب القصيم.

وفي التفاصيل، قال الحربي لـ"سبق": كنت أتابع الأمطار بالقرب من بلدتي "دريميحة" غرب القصيم، وفوجئت بزخات البَرَد المصحوبة برياح شديدة؛ فأردت حماية سيارتي من البَرَد؛ فركنتها تحت شجرة كبيرة، وما هي إلا لحظات حتى وقعت الشجرة العملاقة على سيارتي وأنا بداخلها من شدة الرياح وقوتها.

وأضاف: تعرضت السيارة لتلفيات كبيرة، ولكن لم أصب بأي أذى -ولله الحمد-، وكنت وحدي في السيارة.

وتابع: هذه التجربة تجعلني أوصي الجميع بالبعد عن الأشجار وقت نزول المطر وهبوب الرياح؛ فضرر البَرَد أقل بكثير من ضرر سقوط الأشجار.