- 1/2
- 2/2
نجا المواطن عبدالرحمن نايف الحربي من موت محقق - بفضل الله سبحانه - بعدما وقعت على مركبته شجرة عملاقة، كان يحتمي بها عصر الأربعاء من البَرَد وشدة الرياح غرب القصيم.
وفي التفاصيل، قال الحربي لـ"سبق": كنت أتابع الأمطار بالقرب من بلدتي "دريميحة" غرب القصيم، وفوجئت بزخات البَرَد المصحوبة برياح شديدة؛ فأردت حماية سيارتي من البَرَد؛ فركنتها تحت شجرة كبيرة، وما هي إلا لحظات حتى وقعت الشجرة العملاقة على سيارتي وأنا بداخلها من شدة الرياح وقوتها.
وأضاف: تعرضت السيارة لتلفيات كبيرة، ولكن لم أصب بأي أذى -ولله الحمد-، وكنت وحدي في السيارة.
وتابع: هذه التجربة تجعلني أوصي الجميع بالبعد عن الأشجار وقت نزول المطر وهبوب الرياح؛ فضرر البَرَد أقل بكثير من ضرر سقوط الأشجار.
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعلت شجرة عملاقة بمركبة شاب احتمى بها من البَرَد والرياح بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.