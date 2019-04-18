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قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس: إن مسلحين قتلوا 14 شخصًا، بعدما خطفوا حافلة ركاب في جنوب غرب باكستان.
وذكرت 4 قنوات تلفزيونية محلية أن الحافلة التي كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر، كانت مفقودة منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.
ووفق "رويترز" قالت القنوات الـ4: إن الناجين أبلغوا الشرطة أن المسلحين قتلوا الركاب بشكل انتقائي بعد الاطلاع على بطاقات هويتهم، ولم يتضح بعدُ على أي أساس قتل المسلحون الركاب.
باكستان.. بلاغ عن اختفاء حافلة ينتهي باختطاف و14 جثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18
قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس: إن مسلحين قتلوا 14 شخصًا، بعدما خطفوا حافلة ركاب في جنوب غرب باكستان.
وذكرت 4 قنوات تلفزيونية محلية أن الحافلة التي كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر، كانت مفقودة منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.
ووفق "رويترز" قالت القنوات الـ4: إن الناجين أبلغوا الشرطة أن المسلحين قتلوا الركاب بشكل انتقائي بعد الاطلاع على بطاقات هويتهم، ولم يتضح بعدُ على أي أساس قتل المسلحون الركاب.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
08:55 AM
كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر ومفقودة في وقت مبكر
قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس: إن مسلحين قتلوا 14 شخصًا، بعدما خطفوا حافلة ركاب في جنوب غرب باكستان.
وذكرت 4 قنوات تلفزيونية محلية أن الحافلة التي كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر، كانت مفقودة منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.
ووفق "رويترز" قالت القنوات الـ4: إن الناجين أبلغوا الشرطة أن المسلحين قتلوا الركاب بشكل انتقائي بعد الاطلاع على بطاقات هويتهم، ولم يتضح بعدُ على أي أساس قتل المسلحون الركاب.
، باكستان.. بلاغ عن اختفاء حافلة ينتهي باختطاف و14 جثة ،
المصدر : الخليج 365
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