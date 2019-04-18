، باكستان.. بلاغ عن اختفاء حافلة ينتهي باختطاف و14 جثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر ومفقودة في وقت مبكر

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس: إن مسلحين قتلوا 14 شخصًا، بعدما خطفوا حافلة ركاب في جنوب غرب باكستان.

وذكرت 4 قنوات تلفزيونية محلية أن الحافلة التي كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر، كانت مفقودة منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.

ووفق "رويترز" قالت القنوات الـ4: إن الناجين أبلغوا الشرطة أن المسلحين قتلوا الركاب بشكل انتقائي بعد الاطلاع على بطاقات هويتهم، ولم يتضح بعدُ على أي أساس قتل المسلحون الركاب.