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الكويت.. السيطرة على حريق مضخة حقل برقان الكبير

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محمد بن مسعود - الدمام - شركة النفط: اندلع أمس ولم يُسفر عن أي إصابات بشرية

الكويت.. السيطرة على حريق مضخة حقل برقان الكبير

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل برقان الكبير؛ مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية: إن فِرَق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس، وإنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

الكويت.. السيطرة على حريق مضخة حقل برقان الكبير

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل برقان الكبير؛ مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية: إن فِرَق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس، وإنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

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18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440

08:37 AM

شركة النفط: اندلع أمس ولم يُسفر عن أي إصابات بشرية

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل برقان الكبير؛ مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية: إن فِرَق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس، وإنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

، الكويت.. السيطرة على حريق مضخة حقل برقان الكبير ،
المصدر : الخليج 365

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