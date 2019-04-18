، الكويت.. السيطرة على حريق مضخة حقل برقان الكبير ،

محمد بن مسعود - الدمام - شركة النفط: اندلع أمس ولم يُسفر عن أي إصابات بشرية

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل برقان الكبير؛ مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية: إن فِرَق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس، وإنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.