، اليوم أمطار والأحد موجة غبار.. العاصمة في الموعد صباح الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتوقع أن تندفع كتلة باردة نحو شمال السعودية مساء السبت ثم تتوغل

يُتوقع أن تندفع كتلة باردة نحو شمال السعودية، مساء بعد غد السبت 20 أبريل، تعمل على تشكّل موجة غبار متوسطة إلى كثيفة، تشمل مناطق واسعة، وتستمر من الأحد حتى منتصف الأسبوع القادم.

ويأتي ذلك بينما أصدرت هيئة الأرصاد في وقت سابق اليوم، 6 تنبيهات لـ6 مناطق بينها الرياض، وخمسة منها حالات متقدمة تتوقع هطول أمطار متفاوتة تستمر حتى مساء اليوم.

واعتبارًا من صباح الأحد 21 أبريل، تنشط حركة الرياح في شمال غرب المملكة بشكل لافت وكبير، تعمل على بدء تشكل موجة غبارية على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، تمتد مع ساعات عصر ومساء الأحد نحو أجزاء من حائل ورفحاء والقصيم، وتكون حدة الغبار من متوسطة إلى كثيفة أحيانًا.

ووفق ما أورده -الخميس- موقع "طقس العرب"، تشتد الموجة الباردة في المنطقة الشمالية فجر وصباح الاثنين؛ مما يؤدي إلى اشتداد في كثافة الموجة الغبارية على شمال شرق وشرق المملكة، وبشكل متوسط في المناطق الوسطى تشمل القصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة نفسها؛ فيما يكون الغبار متوسطًا إلى كثيفًا أحيانًا على حفر الباطن والمنطقة الشرقية وبعض السواحل؛ بما في ذلك الدمام والجبيل.

وترتفع نسب الغبار في أجواء العاصمة الرياض صباح الاثنين 22 أبريل، ويصبح الطقس مغبرًا بحدة متفاوتة (خفيفة إلى متوسطة)، ويكون الغبار أقوى في الأحياء الشمالية والشرقية.

وتصل الكتلة الهوائية الباردة ذروتها مع ساعات ليلة الأحد وصباح الاثنين، وتكون الحرارة أقل من 5 درجات مئوية في أجزاء من الجوف وغرب الحدود الشمالية وأجزاء من تبوك؛ فيما تصل الحرارة إلى الصفر المئوي في مرتفعات اللوز والشهيباء.