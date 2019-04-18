، حصاد التنبيهات.. نهاية أسبوع ماطرة بـ6 مناطق بينها الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل الحالة حتى المساء وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 7 تنبيهات لتقلبات مناخية، معظمها حالات أمطار تتواصل حتى المساء؛ ومنها خمسة تنبيهات متقدمة.

ففي مناطق: (عسير، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وجازان) أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا.

وتشمل الحالة في الرياض: (الدوادمي، وعفيف، والخاصرة، والقويعية، وشقراء، وساجر، ووادي الدواسر)، وتمتد إلى العاصمة الرياض، كما تشمل في القصيم: (بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية)، وتشمل في مكة المكرمة: (الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، وظلم)، وفي عسير تشمل: (أبها، وخميس مشيط، والنماص، وتنومة، وبللسمر، وظهران الجنوب)، كما تشمل في جازان: (الخوبة، والدائر، وفيفا، وهروب، والريث).

كما نبهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى العاشرة مساء، وتشمل: (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والعقيق).

ونبهت المنطقة الشرقية من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى العاشرة وتشمل: (الأحساء، والدمام، والجبيل، والظهران).