، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم، تمتد إلى حفر الباطن، ورفحاء، وعرعر، والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض (الرياض، عفيف، الدوادمي)، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، نجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.