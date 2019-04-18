رابط وشروط وظائف جامعة الأمير سطام بالخرج

:



.

تبدأ جامعة الأمير سطام بالخرج في استقبال طلبات شغل الوظائف الشاغرة لديها اعتبارا من يوم الأحد المقبل عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز أعلنت أمس عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية (للرجال)، وعدد من الوظائف الصحية (للرجال والنساء)، وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين (للرجال) وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر (للرجال والنساء)..، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

ودعت جامعة الأمير سطام بالخرج الراغبين والراغبات ممن تتوفر لديهم الشروط من المواطنين والمواطنات في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 20 / 8 / 1440هـ.

Advertisements

الشروط العامة لوظائف جامعة الأمير سطام بالخرج :

المسابقة مخصصة لـ:

أ -من ليس على رأس العمل الحكومي أو من كان له خدمة سابقة بالدولة.

ب – من يشغل مرتبة أقل من المؤهل الحاصل عليه.

ج –بالنسبة لموظفي الجامعة ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام فيشترط لقبولهم الضوابط التالية:

– أن يكون قد أمضى الموظف على الأقل 3 سنوات (للمرتبة الخامسة فما دون – وسنتين للمرتبة السادسة فما فوق) في مرتبة الوظيفة التي يشغلها.

– أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

– أن يتوفر لدى المتقدم الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة وفقاً لشروط وضوابط دليل تصنيف الوظائف الجديد ولائحة الوظائف الصحية.

– يستثنى من ذلك من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة وفقاً لشروط الإعلان.

معلومات هامة للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية

يفضل الملتحقون ببرنامج الماجستير في الترشح لوظيفة معيد والملتحقون ببرنامج الدكتوراه في الترشح لوظيفة محاضر.

في حالة عدم توفر وظائف محاضر في الجامعة سيتم تعيين المحاضرين على وظيفة معيد وتتم المفاضلة لاحقاً مع المعينين في الجامعة حسب معايير الترقية المتبعة في الجامعة.

ستكون الأولوية في الترشح للوظائف لخريجي الجامعات التي تحتل مراتب متقدمة في تصنيف شنقهاي ويو إس نيوز والتايمز.

الوظائف الطبية لحاملي مؤهل البكالوريوس في الطب والجراحة فقط.

