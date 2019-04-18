14 وظيفة شاغرة للمعيدين والمعيدات في جامعة المؤسس

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد (14) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “معيد”، للعمل لدى كلية علوم التأهيل الطبي وكلية الهندسة، لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

. العلاج التنفسي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).

. الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. العلاج الوظيفي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).

. علاج علل السمع واضطرابات التخاطب (عدد وظيفتين/ للرجال).

– معالجة الخامات المعدنية (للرجال).

– تخطيط وإدارة المناجم (للرجال).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

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– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل المعدل في مرحلة البكالوريوس عن (جيد جداً).

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل..، أو STEP أو IELTS.

– أن يكون حاصلاً على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم/ـة حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من-وثيقة التخرج- كشف درجات معتمد- شهادة الامتياز- الهوية الوطنية- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى العناوين التالية:

وظائف كلية علوم التأهيل الطبي: مكتب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشطر الطلاب مبنى رقم (142) غرفة رقم (873)، ص.ب 80324 الرمز البريدي 21589، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 /9 /1440هـ، خلال الدوام الرسمي.

وظائف كلية الهندسة: مكتب رئيس قسم هندسة التعدين بمبنى كلية الهندسة الجديد رقم (40A) غرفة رقم (24G29)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، أو على العنوان البريدي ص.ب 80200 جدة (21589)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24/ 8/ 1440هـ.

