رابط وشروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة ( وكيل رقيب، عريف، جندي أول..، جندي ) رجال ورتبة ( جندي ) نساء للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط (هنا) / خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 8 / 1440 هــ من الساعة (10:00) صباحاً إلى يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ الساعة (10:00) صباحاً.





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