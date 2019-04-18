لهذه الأسباب.. السعودية الثانية عالمياً كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي

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احتلّت السعودية المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول للاستثمار بها، بسبب مناخها وإمكاناتها ومواردها، وفقاً لمسح أجراه موقع “يو إس نيوز”.

وأظهر تقرير للموقع الأميركي أن هناك أربعة عوامل رئيسية، حدّدها البنك الدولي، تُحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، وهي الموارد الطبيعية التي قد لا تتوافر في سوق تلك الشركات، والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جُدد.

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كما تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج..، والأصول الاستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع.

وصنّف الموقع، البلدان اعتماداً على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقاً لثماني سمات رئيسية..، وهي الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية.

وتصدرت أوروجواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، كوستاريكا، لكسمبورغ، ثم الهند.

