الربيعة: “السكري” يبتر 8 أقدام يوميا.. و40% يتجاهلون نتيجة عدم مطابقتهم للزواج

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أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن السكري يتسبب بـ8 حالات بتر للقدم يومياً، وأن 40% ممن ثبت عدم مطابقتهم للزواج تجاهلوا نتيجة الفحص فقضوا جلّ وقتهم في العيادات متألمين من وجع أطفالهم.

وأوضح أن 14 سنة من متوسط عمر الفرد يتم فقدانها بسبب الأخطار الصحية مثل التدخين والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي وتلوث الهواء وحوادث السير وقلة النشاط البدني..، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة، بدلاً من تقديم خدماتها للمرضى، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع.

وذكر الربيعة في كلمة ألقاها في الحفل الختامي لجائزة وعي، أن احتمالية التدخين تزيد 3 مرات للأشخاص ممن عندهم والدين مدخنين، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية، لافتاً إلى أن التدخين يقلل 10 سنوات من عمر المدخن.

