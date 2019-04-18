النفط يقترب من 72 دولارا مع تراجع إمدادات ليبيا وفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط 1%، الثلاثاء، حيث أثارت المعارك الدائرة حاليا بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيا مسلحة في طرابلس وهبوط صادرات فنزويلا وإيران مخاوف من شح الإمدادات العالمية، لكن الضبابية التي تكتنف خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 54 سنتا، أو 0.76%، لتصل عند التسوية إلى 71.72 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو ما يعادل 1%، لتبلغ عند التسوية 64.05 دولار للبرميل.

وفي ليبيا، أثارت المعارك الدائرة حاليا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ومليشيا مسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة"، احتمال انخفاض الإمدادات من البلد العضو في أوبك.

وقلصت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، عضوي أوبك، الشحنات بالفعل، حيث هبطت صادرات النفط الإيرانية في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى يومي لها هذا العام، بحسب بيانات تتبع السفن ومصادر في القطاع.

غير أن الضغوط النزولية زادت على السوق بفعل توقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.

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