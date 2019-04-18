الان تتابع طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض والقصيم وحفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم تمتد إلى حفر الباطن ورفحا و عرعر و الأجزاء الواقعة بينهما.
كذلك على مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض (الرياض، عفيف، الدوادمي ) كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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