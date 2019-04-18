رئيس الحرس الملكي يكرم الفريق أول العوهلي

كرّم رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، الأربعاء، رئيس الحرس الملكي السابق الفريق الأول المتقاعد حمد بن محمد العوهلي، وذلك خلال احتفال أقيم بحضور قيادات وضباط الحرس الملكي.

ونوّه الفريق أول المطيري بما قدمه الفريق المتقاعد العوهلي، من خدمة للوطن طوال فترة عمله، إذ عمل بإخلاص وتفان مكملًا مسيرة من سبقوه مخلصين لله ثم للملك والوطن.

وقال المطيري: «يظل الفريق العوهلي نبراسًا يحتذى في العمل والتفاني، وقامة من قامات الحرس الملكي الذين سعوا للتطوير والارتقاء بمستوى الحرس الملكي قرابة أربعة عقود، إنها مسيره العزّ والشرف والعطاء، منهجها الصدق والأمانة والإخلاص، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله».

وخلال الاحتفال، ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.