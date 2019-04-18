بالصور.. «الصحة» تدفع بـ1800 طبيب وطبيبة للقطاع الصحي

رعى وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج 1863 خريجًا وخريجة أطباء وأطباء أسنان وممرضين وأخصائيين، يمثلون الدفعة 22 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية.

جاء ذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقدّم وزير الصحة، جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته حفل تخريج الدفعة 22 للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وكذلك لسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه ومتابعته للقطاع الصحي.

ووجه الربيعة، رسالة للخريجين والخريجات، قائلًا: «البلد فخورة بكم ونحن نعتز بهذه الكفاءات المتميزة الطاقات البشرية التي تسهم في تعزيز وتطوير بلدنا، والمملكة أنعم الله عليها بثروة البترول وكثير من الدول أنعم الله عليها بثروات طبيعية، ولكن الثروة الحقيقية هي أنتم».

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وتابع للخريجين والخريجات: «أنتم الثروة التي تبقى وتنمي وتطور وتساهم في تحقيق رؤية وتطلعات هذا البلد، والآباء والأمهات، أنا أب وأعلم شعوركم، الآباء والأمهات يستحقون التصفيق والتهنئة، ألف مبروك اليوم ترون نتيجة وثمرة تربيتكم وما عملتم منذ نعومة أظفار أبنائكم.. فشكرًا لكم».

وأضاف وزير الصحة: «الأخوة في هيئة التخصصات الصحية، وكل من ساهم في إنشاء هذه الهيئة وإدارتها على مدى 26 عامًا، هيئة متميزة ومبدعة أضخم هيئة مهنية موجودة في المنطقة، كذلك أشكركم على التطور الذي نراه في الهيئة وتحولها من هيئة ورقية إلى إلكترونية».

ومن جانبه، قال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إن هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الهيئة تعبر عن مدى الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، موجهًا رسالته للخريجين: من أجل المرضى سهرتم الليالي وتكبدتم العناء للوصول إلى هذه الليلة التي نحتفل فيها بـ 1863 سفيرًا وسفيرة عافية ينطلقون للقطاع الصحي متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارة.

وشهد الحفل لوحات فنية واستعراض لتاريخ الطب وبداياته حتى وقتنا الحاضر، فيما ردد الخريجون والخريجات القسم الذي ألقاه الدكتور حسين بن عبدالرزاق الجزائري، وفي ختام الحفل كرم وزير الصحة الجهات التي شاركت في رعاية الحفل، والتقط صورًا مع الخريجين.

