‪الصيدلانية حاصدة أعلى الجوائز القرآنية تكشف عن سر تميزها‬‬‬

حصدت الصيدلانية ريم ماهر المدني، المركز الثالث في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن على مستوى المملكة العربية السعودية .

ودأبت ريم المدني، منذ حفظها لكتاب الله قبل أعوام في دار الهدى لتحفيظ القرآن، التابعة لجمعية «خيركم» بجدة، على دراسة علوم القرآن وحصد الجوائز في المسابقات، ولم تنقطع عن الحلقات التي وصفتها بسر تفوقها في حياتها العلمية، رغم انشغالها بدراسة الصيدلة.

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وتروي الصيدلانية ريم ماهر المدني، صاحب الـ20 عامًا، قصتها مع حفظ القرآن، قائلة: «التحقت بدار الهدى وأنا بعمر ثلاث سنوات وعندما أتممت تسع سنوات ختمت القرآن؛ وذلك لكوني نشأت في أسرة متعلقة بالقرآن، فوالداي وجدتي سر تعلقي بالقرآن؛ مما انعكس على تميزي في المدرسة فأنا من الأوائل، وكلما شاركت في مسابقة قرآنية أنال المراكز الأولى».

وأضافت: «نلت في مشاركتي الأخيرة في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات، الثالث على مستوى المملكة».

وعن حلمها، أبدت تمنياتها بأن تصبح مُجازة بالقراءات العشر وتكون من أعضاء لجنة التحكيم، وتنال أعلى المراتب العلمية، مقدمة شكرها لله أولًا ثم لوالديها ولجدتها التي لم تتوقف عن دعمها، ولجميع منسوبات دار الهدى وعلى رأسهم رابعة أبو السمح ومنيرة مؤمن.

