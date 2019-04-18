بالصور.. «صحة البيئة بالطائف» تُنفذ خطة للرقابة البلدية تغطي 8 آلاف مرفق

نفَّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، حملة تصحيح مكثفة على المطاعم، ومنافذ بيع الوجبات والأغذية السريعة بالطائف وضواحيها.

يأتي ذلك ضمن برنامج وكالة الخدمات والبلديات الفرعية؛ لتكثيف الرقابة الصحية على منافذ بيع المواد الغذائية، والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة، ومحلات تداول المأكولات والمشروبات الرمضانية؛ تنفيذًا لخطة الرقابة الموسمية استعدادًا لشهر رمضان المبارك للعام الحالي.

وأوضحت وكالة الخدمات، أن الإدارة العامة لصحة البيئة بدأت في تنفيذ برنامجها الرقابي الموسمي، الذي سيغطي أكثر من 8 آلاف مرفق تجاري؛ لتداول الأغذية والحلوى والمشروبات الرمضانية.

وأشارت إلى أنه تم خلال جولات الإدارة متابعة 522 محلًا في الأسبوع الأول من الحملة، وضبط المراقبون 193 مخالفة شملت: تدني مستوى النظافة، عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، عدم وضع لائحة بالسعرات الحرارية لقوائم الأطعمة، سوء الحفظ والتخزين، انتهاء رخص مزاولة الأنشطة، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، تكرار استخدام الزيوت، عدم تركيب مصائد للزيوت، وسوء أدوات التحضير، إذابة المجمدات بطرق غير صحية، بالإضافة إلى عدم التقيّد بكشف مكان التحضير أمام العملاء، ومخالفات صحية أخرى .

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وبينت الوكالة، أن البرنامج الرقابي يستهدف تطبيق الاشتراطات الصحية بكل محلات بيع الأغذية، والحلويات الشرقية، والمشروبات الرمضانية، وأسواق اللحوم الحمراء والبيضاء، والتأكد من خلو الأنشطة من المخالفات النظامية، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بكل نشاط، حسب الأنظمة .

وأضافت الوكالة، أن البرنامج الرقابي المكثف سيستمر طوال الفترة المقبلة، وبوتيرة متصاعدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسيتم التنفيذ من خلال فرق رقابية للإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، وسيتم العمل على مدار الساعة لمتابعة كل الأنشطة، ومنع التجاوزات وإغلاق المحلات المخالفة وغير الملتزمة، وتنفيذ خطة التوعية بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وسيتم منع باعة الأطعمة المتجولين في الأسواق والأحياء.

وأهابت الوكالة، بالأهالي، التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات مشاهدة؛ حيث ستعمل غرف العمليات على مدار الساعة، كما سيتم استقبال الملاحظات عبر منصات التواصل الاجتماعي للأمانة .



