سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية إنقاذًا لحل الدولتين



رام الله 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي والدول التي لم تعترف بفلسطين، إلى المسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، لإنقاذ حل الدولتين.

وقال اشتية في تصريحات له اليوم: "على إسرائيل، كدولة احتلال، أن تتكفل برواتب الأسرى وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، لا أن تعاقبنا على دفعها بالاقتطاع من أموال المقاصة التي هي أموال فلسطينية، وعلى المجتمع الدولي ككل الضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال لعدم شرعية الاقتطاعات".

وشدد اشتية على أنه لن يتم القبول باستمرار الوضع الراهن، فإسرائيل تنصلت من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين.

// انتهى //

04:52ت م

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