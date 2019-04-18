السعودية اليوم / مصرع 29 سائحًا ألمانيًا بانقلاب حافلة في جزيرة ماديرا البرتغالية



لشبونة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

لقي 29 سائحًا ألمانيًا مصرعهم اليوم عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.

و أظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة و قد انحرفت عن الطريق و انقلبت في الظاهر عدة مرات قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.

و قال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث:"إن 17 امرأة و 11 رجلاً قتلوا وجرح 21 آخرون".

و أبلغ طبيب الصحافة لاحقًا أن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.

و أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو عن حزن و تضامن كل الشعب البرتغالي مع عائلات الضحايا، فيما اتصل رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتقديم تعازيه.

و أفاد مكتب المدعي العام في ماديرا أن السلطات القضائية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

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